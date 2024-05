Dopo aver ricevuto il premio 'Rosa Camuna', la più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia, Beppe Marotta ha espresso il suo orgoglio dal palco: "Questa sede rappresenta la mia identità. Sono nato a Varese, quindi cresciuto in Lombardia, devo dire che l’esperienza vissuta qui mi è servita tantissimo - le parole dell'ad interista raccolte dal nostro inviato a Palazzo Lombardia -. Perseveranza, coraggio e umiltà sono valori che mi hanno accompagnato. Direi che queste qualità mi sono servite per diventare in primis uomo e poi professionista del calcio. Ho tratto beneficio dal vivere in Lombardia, vivere questi sentimenti che sono vicini all'identità dell'essere lombardo. Prima Varese, ora Milano: questo è uno dei premi tra i più belli della mia carriera. Ho vinto tante cose, ma questo me lo ricorderò sempre".

Dopo le parole del dirigente nerazzurra, arriva la battuta di Attilio Fontana, presidente della Lombardia e noto tifoso del Milan: "Le opzioni sono due: o smetti di vincere o passi al Milan". Pronta la replica di Marotta. "Ormai il mio percorso è quasi finito. Dopo l'Inter ho finito, per cui...".

Si parla, infine, della vittoria dello scudetto della seconda stella di una squadra caratterizzata da tanti italiani: "Questo è un ulteriore orgoglio, abbiamo cercato di creare uno zoccolo duro italiano come Inter. Faccio i complimenti anche ad Antonio Percassi, al di là del sentimento di amicizia che ci lega , che è uno dei migliori dirigenti del calcio. E' riuscito a raggiungere la vetta del calcio europeo con l'Atalanta, la dimostrazione che l'identità bergamasca e lombarda è quasi sempre vincente. Nella nostra Serie A, lo sottolineo, oggi ci sono cinque società lombarde, e potrebbe arrivare una sesta con la Cremonese".

