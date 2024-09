Una chiacchierata informale per parlare di Inter, tra stadio, squadra, prospettive e chissà cos'altro. In occasione della presentazione del nuovo progetto "D'Om de Milan - Il dolce di Milano", in programma stamattina presso l'Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo in centro a Milano (con lo chef Davide Oldani e il Presidente Fedele Confalonieri), il sindaco Beppe Sala e il presidente e CEO dell'Inter Beppe Marotta si sono intrattenuti a parlare qualche minuto lontano da occhi e orecchie indiscreti, prima di sedersi l'uno di fianco all'altro per assistere alla presentazione.

A seguire le immagini.

Il sindaco Sala e il presidente Marotta a colloquio. Di cosa staranno parlando? pic.twitter.com/I4BtZLE5lm — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 27, 2024

