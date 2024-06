Arrigo Sacchi ha parlato dal palco della 'Milano Football Week' organizzata da La Gazzetta dello Sport dell'Inter e del percorso europeo della squadra nerazzurra di Inzaghi nella passata stagione.

"Poteva fare di più l'Inter in Champions? Aveva le potenzialità e avrebbe anche meritato. Ha vinto dominando in Italia, è uscita dalla Champions. Gli spagnoli con gli spazi ti mettono il pallore dove vogliono loro, non devi dare loro la possibilità di gestire la palla. Sono bravi", le sue parole.