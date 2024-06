Come da copione, Tullio Tinti è arrivato in questi minuti nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, per discutere del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, suo assistito, con i dirigenti nerazzurri. E' il secondo incontro tra le parti in pochi giorni dopo quello del 6 giugno scorso. Di seguito le immagini girate dal nostro inviato:

️ RINNOVO INZAGHI, ecco l'ARRIVO di TINTI in SEDE ‼️ pic.twitter.com/1ra5xW3Khi — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 12, 2024