Continuano le visite nella sede dell'Inter. Dopo Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria (RILEGGI QUI), anche l'agente arabo Fahad Alqarni Sarih è stato nel quartier generale nerazzurro per proporre alcuno giocatori della sua agenzia, la 11MANGMT.

L'intenzione del procuratore, secondo quanto appurato dalla nostra redazione, era di sondare il terreno e di capire se ci potesse essere l'opportunità di poter intavolare qualche trattativa più avanti con la società nerazzurra.

