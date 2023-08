Accoglienza speciale per Correa prima del match casalingo del Marsiglia in programma nel pomeriggio contro il Brest. L'attaccante di proprietà dell'Inter, arrivato in prestito e ufficializzato dal club francese ieri sera, ha salutato il Vélodrome e i suoi nuovi tifosi. Per il Tucu ha quindi inizio una nuova avventura in Ligue 1.

L’OM présente Joaquin Correa à ses nouveaux supporters.



@PVSportFR pic.twitter.com/JMOdcqZ9JZ — Actu Foot (@ActuFoot_) August 26, 2023