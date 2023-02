Beppe Marotta ha preferito trincerarsi dietro un no comment di fronte alle domande con cui è stato incalzato dai cronisti all'uscita dagli uffici della Lega Serie A, in via Rosellini, a Milano, dopo l'odierna assemblea. L'amministratore delegato non ha voluto rilasciare dichiarazioni su Samp-Inter di ieri sera, né tantomeno sul battibecco in campo tra Lukaku e Barella: "No no, non c'è niente da dire", le parole del dirigente varesino.