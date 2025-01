Lautaro Martinez non tradisce il suo spirito di capitano dell'Inter e si rende protagonista di un gesto significativo per l'intero gruppo dopo la finale di Supercoppa Italiana. Al momento della premiazione, l'attaccante argentino aspetta ai piedi del podio tutti i compagni per abbracciarli, consolarli e caricarli dopo la consegna delle medaglie ai secondi classificati.

