L'Inter vince il secondo test in terra maltese calando il poker contro il Salisburgo, colpito con due gol per tempo. Dopo 20' è l'MVP Mkhitaryan a sbloccare il risultato, Acerbi fissa il parziale prima dell'intervallo sul 2-0 segnando di testa su imbeccata di testa. Nella ripresa è un autogol di Bernardo a chiudere in anticipo la partita, su cui Carboni fa in tempo ad apporre il sigillo finale segnando in pieno recupero.