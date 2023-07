Beppe Riso, agente di Davide Frattesi, è arrivato poco fa nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione, a Milano, a ruota dopo Paolo Busardò, procuratore di Samuele Mulattieri, giocatore scelto dai nerazzurri come contropartita tecnica da girare al Sassuolo, oltre a 25 milioni di euro, per assicurarsi il centrocampista ex Roma. Di seguito il video del suo arrivo girato dal nostro inviato:

