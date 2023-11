Inizia ufficialmente la spedizione portoghese per l'Inter, che si è presentata poco fa in tutte le sue componenti all'aeroporto di Malpensa, area voli privati, per imbarcarsi su un volo in partenza alle 16.30 circa. I primi ad arrivare sono stati i ragazzi della Under 19, che saranno impegnati domani alle 16 ora italiana contro i pari età del Benfica per provare a guadagnarsi la qualificazione al prossimo turno. Poco dopo sono arrivati i dirigenti e lo staff, a cui ha fatto seguito il gruppo con la prima squadra. A seguire le immagini.

