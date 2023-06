'So why stop now?'. L'Inter attraverso i propri canali social, grazie al sempre strepitoso lavoro della Media House, ha realizzato un contenuto che conduce direttamente alla finale di Istanbul, giocando sul concetto di stelle, di un percorso che all'improvviso ha iniziato a guidare i nerazzurri verso l'alto. Verso Istanbul. 'From Milano to the stars'. Quindi, perché fermarsi?.