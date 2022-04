Samir Handanovic ha parlato anche nella zona mista dell'Allianz Stadium dopo la vittoria dell'Inter a spese della Juventus: "Era una partita decisiva per rimanere nel gruppo e anche per quello che rappresenta Juve-Inter. Ci piace il modo in cui l'abbiamo vinta, di carattere; era importantissima per noi. Questa vittoria ci dà grande entusiasmo, ci voleva sotto tutti i punti di vista. Speriamo di fare più spesso queste vittorie, non ogni 10 anni".