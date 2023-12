Victor Osimhen, capocannoniere del Napoli campione d'Italia, è stato votato dai colleghi come MVP della Serie A 2022-23. Durante la premiazione al 'Gran Gala del Calcio', come da tradizione, i migliori undici calciatori del campionato hanno svelato a chi è andata la loro preferenza. Tra gli interisti il solo Alessandro Bastoni ha eletto il nigeriano come il top dello scorso torneo; Nicolò Barella ha scelto il compagno di Nazionale Giovanni Di Lorenzo, mentre Hakan Calhanoglu ha indicato Khvicha Kvaratskhelia.

