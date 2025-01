Nell'era dei social e degli smartphone anche le trattative di mercato più segrete rischiano di non rimanere tali. Basta che uno spettatore si trovi al posto giusto e al momento giusto, per riprendere e diffondere in rete. Esattamente quello che è successo a bordo di un treno (ignote tratta e data), dove l'AD del Monza, Adriano Galliani, è stato ripreso mentre parlava con il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Ed è emersa una chiacchierata di mercato in cui il primo ha avanzato ancora una volta la richiesta di prestito di Tomas Palacios, ormai indirizzato proprio ai brianzoli. Una 'gentilezza' che Galliani dice di voler ricambiare con un'ospitalità 'free', forse riferendosi allo U-Power Stadium che dovrebbe essere la nuova casa dell'Under 23 nerazzurra che sarà lanciata molto probabilmente la prossima stagione.

Tra una chiacchiera e l’altra, Ausilio ha proposto al Monza anche il Tucu Joaquin Correa, ipotesi però rispedita gentilmente al mittente da parte dell’AD biancorosso che si è limitato a ribadire l’interesse per Palacios.

Galliani al telefono con Ausilio mentre parlano delle trattative tra Monza e Inter.



“Ti prego prestaci palacios”

“lasciamo stare il Tucu, lasciamo stare”

“Tu mi presti palacios e hai l’ospitalità”



Spettacolo pic.twitter.com/iAJozwKRLz — Amala (@AmalaTV_) January 27, 2025

