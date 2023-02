Barella e Brozovic sono davvero inseparabili. Nel derby i tifosi interisti hanno avuto un assaggio del loro ritorno in campo, sui social è invece spuntato un nuovo siparietto con protagonisti i due e il cappello indossato dal numero 23 nerazzurro. Brozovic prende di mira Barella nel tunnel di San Siro e ha qualcosa da ridire sul suo look. "Se mi piace il cappello perché non posso metterlo? Mi tiene al caldo la testa", afferma Nicolò. "Perché no", la risposta di Marcelo. Il video è diventato subito virale sui social.