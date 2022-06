Intercettato dai cronisti fuori dalla sede dell'Inter, dove si è presentato circa un'ora e mezza fa per parlare dell'affare Kristjan Asllani, l'agente Elio Berti ha parlato così dell'esito del meeting con i dirigenti nerazzurri: "Siamo stati informati che le società hanno trovato un accordo, c’è piena disponibilità di tutte le parti - le sue parole -. Nei prossimi giorni vediamo. Durata del contratto? No, ancora non c'è niente da dire. Se il giocatore è contento? Siamo tutti contenti quando ci sono squadre di questo tipo che si interessano. Milan? Eravamo qua, meglio di così...".