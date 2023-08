Marko Arnautovic è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Dopo le visite mediche, l'attaccante austriaco ha completato anche l'iter previsto al Coni. Poco fa il calciatore è andato via a borso della sua auto nera senza rilasciare dichiarazioni, rivolgendo alle telecamere solo un pollice in su. Adesso pausa per il pranzo e poi nel pomeriggio la consueta tappa in sede per la firma con il club nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!