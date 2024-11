Il rigore concesso in favore dell'Inter per il contatto tra Zambo Anguissa e Dumfries continua a far discutere a distanza di giorni. Come hanno reagito i protagonisti in campo, le panchina e i due allenatori di Inter e Napoli? Nel suo format Bordocam, Dazn rivela gli attimi concitati di quel momento. Dalla reazione di Conte al fischio di Mariani fino alle reazioni di Calhanoglu e Inzaghi dopo l'errore dal dischetto dello stesso centrocampista turco.

Mariani fischia rigore e infiamma il match

Conte è una furia col quarto uomo

Le reazioni di Inzaghi e Calhanoglu 🫣



@TommasoTurci



Bordocam #InterNapoli è disponibile ora su #DAZN! pic.twitter.com/9oMa1UrwJK — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 13, 2024