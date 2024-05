Allenamento mattutino ad Appiano Gentile dedicato anche agli sponsor, con la seduta in preparazione di Verona-Inter che si è svolta davanti a una cinquantina di prescelti per l’appuntamento. Henrikh Mkhitaryan ha concluso prima la seduta a causa di una botta subita in partitella. Ghiaccio sulla caviglia e lavoro terminato anzitempo per evitare rischi.