Intervistato dallo youtuber argentino Davoo Xeneize, Juan Sebastian Veron si è lasciato andare al racconto di una lunga serie di aneddoti legati alla sua carriera. Incluso uno che risale ai tempi dell'Inter, nello specifico alla sfortunata sfida di Champions League contro il Villarreal in Champions League dove la Brujita dovette soccombere alla squadra di Juan Roman Riquelme: "Ho sofferto tantissimo Roman. Mi ha asfaltato in una partita Villarreal-Inter. Oltre ad essere virtuoso, aveva una mente differente. E quando sei così, la differenza con il resto è abissale. Era uno di quei giocatori che ha il campo in testa e sa cosa fare molto prima di tutti gli altri".

Veron ha rivelato anche di essere tornato a giocare nell'Estudiantes per scelta, malgrado le proposte per lui non mancassero: "L'Inter voleva che rimanessi lì, avevo anche delle proposte dalla Spagna e Boca e River mi avevano chiamato. Li ho ascoltati per rispetto, ma avevo preso la decisione di tornare all'Estudiantes. Avevo già fatto l'esperienza del Boca, anche se stavano facendo molto bene; però volevo tornare all'Estudiantes perché quando ho iniziato avevo giocato poco".

