"Non sono d'accordo con chi dice che la stagione dell'Inter sia fallimentare". Lo ha detto Nicola Ventola, nel consueto spazio della Bobo Tv, in onda sul canale Twitch di Christian Vieri. "Ci può stare non vincere lo scudetto per il campionato che sta facendo il Napoli - ha aggiunto l'ex attaccante nerazzurro -. A me interessa il futuro della guida tecnica, nei momenti di difficoltà è l'allenatore che deve dare di più. L'Inter ha giocatori forti, non so se Inzaghi sia l'uomo giusto per creare qualcosa di vincente".