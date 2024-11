Intervistato dall'edizione messicana del quotidiano AS, il difensore del Genoa Johan Vasquez ha raccontato qual è stato il suo mood davanti alle voci estive che parlavano di un interessamento nei suoi confronti da parte dell'Inter: "Qualunque giocatore ha il sogno di giocare in grandi squadre, ma quest'estate l'ho vissuta con molta tranquillità. Ovviamente è bello che associno il tuo nome ai migliori club, ma non ne sono ossessionato. A Genova mi trovo molto bene, mi sono guadagnato il posto in squadra".

