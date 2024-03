"Quando torno a casa, il mio prossimo step sarà riuscire a staccare. Adesso me lo rimprovero perché non ce la faccio ad esempio a non vedermi il big match. Conte me lo diceva sempre, faceva finta di staccare. Pur convincendolo, adesso ho capito perché non ce la facesse. Una volta durante la sosta della Nazionale all’Inter, dove c’erano 3-4 giocatori, gli dicemmo di riposare e stare in famiglia. Ci siamo ritrovati il mercoledì mattina, al pomeriggio si è ripresentato". A raccontare il retroscena sull'ex nerazzurro Antonio Conte è Paolo Vanoli, collaboratore del salentino ai tempi del Chelsea e dell'Inter.

L'attuale allenatore del Venezia, intervistato da Cronache di Spogliatoio, nomina anche Diego Simeone, avversario dell'Inter con il suo Atletico Madrid in Champions League: "Si vince con il gruppo, che ci siano stranieri o italiani. Ho fatto vedere una foto di Veron e Simeone, lui diceva che ‘Fuori dal campo ci odiavamo, ma se qualcuno in campo toccava un mio compagno lo ammazzavamo’. Questo è il succo. L’importante è l’obiettivo comune. Lo dico ai ragazzi: ‘Non mi interessa se fuori siete amici, ma quando venite qui siamo una squadra’".

