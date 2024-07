Zinho Vanheusden torna in Belgio per una nuova avventura, questa volta con la gloriosa maglia del Mechelen. L'ex capitano dello Standard Liegi ha infatti svolto nella giornata di ieri le visite mediche per conto della formazione giallorossa e definire gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità del suo arrivo in prestito dall'Inter. Test medici superati a pieni voti, secondo il portale HBVL.be, nonostante Vanheusden avesse iniziato la preparazione all'Inter solo una settimana e mezza fa.

Il club belga ha negoziato anche un'opzione di acquisto con i nerazzurri, a cifre presumibilmente inferiori a quelle dello Standard Liegi. Vanheusden realizza così il desiderio di tornare a giocare vicino casa, anche per un motivo extracalcistico: a settembre, infatti, nascerà il suo primo figlio.

