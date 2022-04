Cesare Casadei concede il bis con la Nazionale italiana Under 19, regalandole la qualificazione al prossimo Europeo di categoria con il secondo gol segnato in quattro giorni nel gruppo 5 della fase d'élite. Questa volta, dopo la Finlandia, la vittima è il Belgio, colpito al tramonto del primo tempo con la specialità della casa, l'inserimento in area a fari spenti con conseguente colpo di testa a battere Boets. Un gol decisivo per il centrocampista dell'Inter Primavera, il 2-0 che ha fissato definitivamente il risultato dopo che lo juventino Fabio Miretti aveva aperto le marcature all'ottavo minuto di gioco.