Nel post-partita di Roma-Empoli si è verificato un agguato teso in Piazza Mancini agli ultras giallorossi da parte di una cinquantina di sostenitori della Stella Rossa di Belgrado, arrivati appositamente dalla capitale serba per cercare lo scontro. Ai tifosi della Roma sarebbe stato sottratto un borsone contenente striscioni e bandiere giallorosse. La Curva Nord Milano ha espresso il proprio punto di vista sull'episodio con un comunicato: "Quanto accaduto con l’azione compiuta e rivendicata dal gruppo serbo della Stella Rossa a Roma non può lasciare indifferente il mondo ultras italiano e non lascia sicuramente indifferente la Nord. Se è vero che non esistono regole scritte nel nostro mondo, a nostro avviso le dinamiche di rivalità devono consumarsi faccia a faccia e non con atti indegni seppure coordinati tra più persone. Non è stata un’azione certamente da poco quella compiuta ai danni di uno dei più storici gruppi della Sud romanista ma rimane un agguato compiuto da molti a danno di pochi giocando sull’assoluta imprevedibilità di un gesto compiuto in assenza di uno scontro diretto. Ci sembra doveroso condannare questa deriva dei comportamenti ultras senza senso e che può pericolosamente spostare gli equilibri delle dinamiche legate alle rivalità, in un campo che non ci appartiene con regole prive di valori come Onore e Lealtà. Ci auguriamo che questo precedente non stimoli emulazioni che, lo ripetiamo, col mondo ultras nel quale siamo cresciuti non ha niente a che fare".