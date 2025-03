La Supercoppa italiana si disputerà con il format delle Final Four anche nella prossima stagione. Lo ha deciso l’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi. Questo il commento a margine dell'incontro da parte del presidente Ezio Simonelli: “È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le Società. Abbiamo posto le basi per le attività delle diverse Commissioni che abbiamo attivato e preso importanti decisioni, tra cui quella sul format della Supercoppa. Ora attendiamo la decisione degli organizzatori dell’Arabia Saudita, prevista per la fine di aprile, riguardo alla possibilità di ospitare la prossima edizione di questa competizione”.

Ricordiamo che il contratto stipulato con il regno dell'Arabia Saudita prevede altre due edizioni da disputare nel Paese nell’arco dei prossimi quattro anni, con la formula delle F4. Ma la scelta, come ha spiegato Simonelli, è rimessa al Paese mediorientale, che nei giorni scorsi è stato dipinto come scettico vista la prospettiva di non avere tutte le big italiane a partecipare alla competizione.

