Attraverso una nota ufficiale diramata pochi minuti fa, l'Inter comunica la cessione di Martín Satriano all'Empoli: l'attaccante classe 2001 si trasferisce al club toscano a titolo temporaneo. Il trasferimento del bomber uruguaiano completa così la trattativa per il trasferimento in nerazzurro di Kristjan Asllani.

"Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive di Martín Satriano - conferma il club toscano -. Martín Adrián Satriano Costa è un attaccante di nazionalità uruguaiana e italiana nato a Montevideo il 20 febbraio 2001. Cresciuto nel settore giovanile del Nacional passa all’Inter a gennaio 2020. Con la Primavera dei nerazzurri fa esordio in campionato e in Youth League. Nella stagione dopo, sempre in Primavera, Satriano segna 14 gol in 30 gare. Nel campionato successivo arriva l’esordio in Serie A contro il Genoa; poi Satriano scenderà in campo in altre tre occasioni prima di andare in prestito al Brest a gennaio di quest’anno: in Ligue 1 realizza 4 reti in 15 presenze".