Niente Inter per Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 che lascia la Sampdoria e si trasferisce al Parma a titolo definitivo. A dare l'annuncio ufficiale è il club emiliano, che riporta anche le prime dichiarazioni dell'ex blucerchiato: "Sono felice e carico per questa nuova esperienza, sono pronto a dare il 100 per cento ogni giorno, in allenamento, in campo, sempre - dice ai microfoni della società gialloblu -. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff tecnico e dei miei nuovi compagni. La cosa che mi ha colpito di questo percorso è che a Parma, negli ultimi anni, si è puntato molto sui giovani, l’età media della squadra è bassa. Ho pensato che era il momento perfetto per legarsi a questo Club: mi piace questa idea, credo che far giocare i giovani sia una responsabilità maggiore per chi va in campo ma anche un piacere e un onore, visto la maglia che indossiamo. Sento grande fiducia e ho voglia di ripagarla al più presto".

"Siamo felici di accogliere Giovanni, è il quinto rinforzo di questo mercato - ricorda invece il direttore sportivo Mauro Pederzoli -. E’ molto giovane, è un 2006, che fa parte delle selezioni giovanili dell’Italia. Ha grande determinazione e voglia, è un calciatore a cui va dato modo di crescere e migliorarsi. Dovrà essere bravo lui a imporsi e mostrare le sue qualità che ci hanno colpito nell’ultima stagione di Serie B”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!