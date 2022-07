L'Inter ha ufficializzato la partenza di Ionut Radu, che in questa stagione difenderà i pali della Cremonese neopromossa in Serie A. Il portiere romeno si trasferisce a titolo temporaneo in grigiorosso. Radu, classe 1997, cresciuto in patria nelle file di Viitorul, Steaua e Dinamo Bucarest, affronta questa annata per lui importante alle dipendenze di Massimiliano Alvini.