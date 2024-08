L'Inter continua a scremare la rosa. L'ultimo giocatore a salutare il club nerazzurro è Francesco Stante, da pochi minuti diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Pergolettese: il difensore classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo.

"Sì, ho fatto tutto il percorso nell'Inter - racconta Stante ai canali ufficiali del club gialloblu -. Sono partito dai pulcini fino ad arrivare poi alla Primavera dove ho giocato nell'anno scorso. E’ stata un’ottima annata; ho giocato quasi tutte le gare con mister Chivu in panchina e ho avuto modo così di crescere in modo esponenziale per prepararmi a questa nuova stagione che spero possa essere un trampolino di lancio nel calcio dei grandi. Per me è un onore essere qui e giocare questa stagione con la maglia della Pergolettese".

Qui trovi anche il tuo ex compagno di squadra come Paolo Raimondi.

"Lo conosco molto bene, siamo praticamente cresciuti insieme nell'Inter ed è un mio grande amico. Sono molto contento di avere una conoscenza all'interno dello spogliatoio, mi aiuterà a integrarmi con il resto del gruppo".

L’organico che si sta creando è composto di qualche giocatore esperto, e giovani ma che arrivano da campionati importanti.

"E’ comunque sempre un piacere essere in squadra con ragazzi giovani che devono lanciarsi. Poi è importante avere giocatori di esperienza che possano indirizzarci verso la giusta via, per fare un ottimo campionato e raggiungere gli obiettivi societari che so essere principalmente quello del mantenimento della categoria".

