Adesso è ufficiale: Franco Carboni è un nuovo giocatore del River Plate. A darne l'annuncio sono i Millonarios attraverso i loro profili social ufficiali in cui comanda la scritta "Bienvenido!".

In attesa delle cifre definitive, secondo quanto trapelato negli ultimi giorni l'Inter incasserà 500 mila euro per il prestito oneroso dagli argentini che manterranno anche un diritto di riscatto a 4 milioni di euro. L'opzione di recompra per i nerazzurri, invece, si aggirerà sui 12 milioni e sarà valida fino al 2027.

