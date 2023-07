Tempo di rinnovi anche per il settore giovanile: a prolungare il suo rapporto con l'Inter è anche Cristian Chivu, allenatore della Primavera. A rendere nota la continuazione del rapporto è la stessa Inter che tramite i canali ufficiali "è lieta di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore della Primavera Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico campione d'Italia con i nerazzurri nel 2022 sarà alla guida dell'Under 19 per il terzo anno consecutivo" come si legge su Inter.it.

