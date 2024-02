La Ternana comunica la risoluzione anticipata del prestito in essere con l’Inter del portiere Gabriel Nascimento Resende Brazão, che pertanto tornerà in nerazzurro. Passaggio presumibilmente temporaneo, visto che il portiere ex Spal e Real Oviedo è atteso dal Santos in Brasile. Santos che però, prima di poter procedere con il suo tesseramento deve risolvere la controversia con l'allenatore Fabián Bustos per poterlo iscrivere in vista del Campeonato Paulista. Il Peixe ha tempo fino al 19 febbraio per iscrivere Brazao alla competizione.

Il Santos deve quattro milioni di reais (circa 750mila euro) al tecnico, ma sta cercando di trattare con l'allenatore per arrivare ad un accordo. Il club Alvinegro deve avere il consenso della FIFA, che ha imposto per il Santos il regime del Transfer Ban, per essere autorizzato a registrare gli atleti. Le trattative, si legge nella nota, procedono in modo soddisfacente, indicando una rapida soluzione al problema sorto durante la gestione dell'ex presidente Andrés Rueda.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!