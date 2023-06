A margine della finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha avuto modo di incontrare il numero uno della UEFA Aleksander Ceferin. Tra i diversi argomenti di conversazione, inevitabilmente, c'era anche il caso Juventus.

E da Ceferin, in tal senso, è arrivato un monito nei confronti di Gravina: l'avvocato sloveno si è detto insoddisfatto dell'esito dei processi sportivi italiani, che, a suo dire, non avrebbero punito a sufficienza il club bianconero per le vicende su plusvalenze e manovra stipendi. Secondo Sport Mediaset, a Nyon avrebbero preferito che fosse la Figc a estromettere la Juve dalle coppe europee, infliggendo una penalizzazione in punti maggiore rispetto al -10 ormai ufficializzato in classifica. Così, invece, spetterà a Nyon far calare la mannaia, col rischio che questa decisione venga vista come una vendetta per non aver ancora abbandonato il progetto Super League.