È stato ucciso nella prima serata di oggi Vittorio Boiocchi, storico capo della Curva Nord dell’Inter. Il 70enne, come riportato da Il Giorno, è stato vittima di un agguato sotto casa in via Fratelli Zanzottera 12 nel quartiere di Figino. Attorno alle 19:50 è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola che lo hanno colpito al collo e al torace. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale San Carlo in condizioni critiche, ma poco dopo è spirato. La notizia ha raggiunto anche San Siro, con la Curva che ha ritirato gli striscioni e cessato di intonare cori per rispetto verso la tragedia appena consumatasi. In avvio di ripresa la Curva in blocco ha deciso di lasciare lo stadio.