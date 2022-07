L'avventura all'Inter di Arturo Vidal è giunta al capolinea e sul futuro del centrocampista non ci sono più dubbi: giocherà al Flamengo. Uno degli ultimi indizi è arrivato da un tweet del giornalista brasiliano Victor Gamarro: il cileno, in questi giorni in Brasile, è stato paparazzato in una foto mentre firma un contratto in un hotel. Si tratta proprio di quello con il club Rubro-Negro? Possibile, secondo quanto riportano fonti cilene. Non resta che attendere l'ufficialità del trasferimento per cancellare ogni tipo di perplessità.