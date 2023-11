Hakan Calhanoglu non farà parte gruppo della Nazionale turca che nel pomeriggio volerà alla volta della Germania per disputare un'amichevole contro i padroni di casa, in programma sabato all'Olympiastadion di Berlino. Il centrocampista dell'Inter, riferisce la Federcalcio turca, ha saltato il secondo allenamento consecutivo tra ieri e oggi a causa di un'influenza, motivo per cui lo staff tecnico ha deciso di non inserirlo nella lista dei convocati.

"Considerando il suo stato di salute e l'informazione che sua moglie, che aspetta un bambino, è molto vicina al parto, il nostro giocatore è stato escluso dalla rosa dei candidati della nostra Nazionale per decisione del nostro comitato tecnico", si legge nella nota ufficiale della TFF.

