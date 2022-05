"Ritorno in Italia di Lukaku? Al Chelsea non conosciamo gli interlocutori, figuriamoci se possiamo aprire discorsi con Inter o Milan. Bisogna aspettare". Questa dichiarazione rilasciata ai colleghi di Repubblica da Federico Pastorello, agente di Big Rom, è rimbombata anche tra le mura del centro sportivo dei Blues, a Cobham, con Thomas Tuchel che non si è potuto sottrarre all'invito di commentarla: "Se ha intenzione di parlare con il proprietario, allora forse non è nei suoi piani parlare con me - dice il manager tedesco -. Se organizza un incontro, forse può parlare. È un suo diritto, parleremo con chiunque e valuteremo la situazione di qualsiasi giocatore, compreso Romelu".