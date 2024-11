Dall'Inter a Luna Rossa, passando per Jannick Sinner e la Ferrari. A margine della presentazione del calendario Pirelli 2025, firmato da Ethan James Green, l’amministratore delegato Marco Tronchetti Provera ha commentato i principali temi dello sport italiano ai microfoni di Sky Sport. Cominciando dai nerazzurri, reduci da un pari nel big match col Napoli: "L'Inter è imprevedibile, mi fa sognare perché ha dei grandi calciatori e sta bene in campo. Poi c’è la giornata buona e quella meno buona, ma col Napoli abbiamo visto una partita divertente. Classifica? E' un campionato molto avvincente, meglio stare davanti che dietro, ma ce le faremo. Siamo sei squadre in due punti, è un torneo divertente. Meglio se si vince, giochiamo per quello".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!