"Per noi interisti ieri è stata una serata speciale: ci restituisce fiducia e speranza, i giocatori ci sono, se si riesce anche a ricostruire lo spirito della prima parte di stagione possiamo vedere un finale importante". A commentare con queste parole il finale di Juventus-Inter è Marco Tronchetti Provera, intervenuto a 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento: "È stata una serata particolarmente tesa, c'era un nervosismo quasi naturale vista la rivalità e la posta in gioco. Abbiamo visto situazioni complicatissime, alcune decisioni erano difficili se non impossibili, il Var ha dato evidenza, come nel caso del rigore per l'Inter e della sua ripetizione".

"L’Inter veniva da una serie negativa di partite e rischiava di perdere il percorso verso il successo, che non è ancora garantito ma riprende grazie a questo risultato - sottolinea l'a.d. di Pirelli -. La sorte ha deciso a favore dei nerazzurri ma la squadra si è ritrovata soprattutto nel secondo tempo, con un Barella ritornato ai livelli pre-crisi e questo vuol dire molto: sono buoni segnali per il futuro".