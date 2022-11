A margine della presentazione di Love Letters to the Muse, il calendario Pirelli 2023 realizzato da Emma Summerton, l'ad Marco Tronchetti Provera si è soffermato a parlare anche della situazione dell'Inter: "Il sogno della seconda stella? Finora, diciamo, che per l'Inter è stato qualcosa al confine tra il sogno e l'incubo. A me piace il bel calcio e quando lo vedo, mi appassiono. L'Inter ogni tanto lo gioca. Lo scudetto? Con l'impegno le persone possono tradurre in risultati i loro obiettivi. Se tutti faranno fatica e daranno il massimo, allora arriveranno i risultati sperati".