Riccardo Trevisani promuove a pieni voti l'idea dell'Inter di acquistare Mehdi Taremi a parametro zero, regalando da luglio a Simone Inzaghi un attaccante di livello per completare un reparto offensivo che in questa stagione sta mostrando un gap importante tra prime scelte e riserve: "E' forte e intelligente - le parole del giornalista a Radio TV Serie A -. L'Inter continua con la scelta di attaccanti fisici ma anche tecnici iniziata con Dzeko, proseguita con Arnautovic, e completata ora con Taremi.

Non verrà all'Inter a fare 25 gol, ma è un giocatore forte, che sa giocare a calcio e funzionale per una squadra che gioca già bene di suo. Se non ci sono Lautaro e Thuram, l'Inter va in difficoltà, con Taremi come terzo attaccante questa difficoltà andrebbe a ridursi".