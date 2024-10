Riccardo Trevisani commenta a Fontana di Trevi la sfida del Meazza tra Inter e Juventus. "La distanza l'abbiamo vista tra Inter-Juventus e il nostro campionato - dice -. Una partita con un altro ritmo e un'altra intensità. Quando ti esponi fai degli errori e prendi dei gol. Ci sono state delle cose brutte delle due difese, ma di questa gara parleremo fra 30 anni. Degli 0-0 non frega niente a nessuno. Prendiamoci il bello, è una potenziale svolta per il nostro calcio. Sui siti esteri c'era un primo piano la Serie A, cosa che di solito non succede. Magari 4-4 è troppo, ma servono quella intensità e quella determinazione".

Negli ultimi giorni c'è stata discussione anche riguardo ai cambi dei due allenatori. "Non è sempre azione-reazione - dice ancora Trevisani -. Thiago Motta, che adoro, fa un cambio sbagliato tra Vlahovic e Mbangula. Finisce lo stesso 4-4. Certo che l'allenatore sposta, ma sentir dire che finisce pari perché Bisseck non è Pavard mi sembra una puttanata fotonica".