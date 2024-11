Riccardo Trevisani analizza a Fontana di Trevi la situazione dell'Inter dopo la vittoria sul Venezia. "Per me è esclusivamente un problema cerebrale. Non so se non arriva una buona trasmissione dal tecnico ai giocatori, se i giocatori si sono imborghesiti dopo i 94 punti, se c'è un atteggiamento un po' naif. Sicuramente l'atteggiamento con cui Calhanoglu difende su Haps nell'occasione del gol annullato a Sverko non è quello che siamo abituati a vedere".

"L'anno scorso se l'Inter andava in vantaggio sapevi che potevi cambiare canale perché aveva vinto la partita. Quest'anno è stata rimontata in continuazione, dal Genoa in poi. Se succede 4-5 volte che prendi gol tra Udinese, Juventus e quasi il Venezia, ti devi dare una svegliata perché col Venezia è accaduto quel che si è visto con in campo i titolari. Non credo li rivedremo contro l'Arsenal, ma li rivedremo contro il Napoli".

Più avanti nella trasmissione si parla anche della condizione di Federico Dimarco. "Le traiettorie di Dimarco sono le migliori d'Europa tra esterni destri e sinistri. Forse solo Alexander-Arnold o Grimaldo, che è anche più bravo a inserirsi e a battere le punizioni. Ma la continuità di Dimarco è quella che ho visto di Grimaldo lo scorso anno a Leverkusen. Una continuità entusiasmante anche in un'Inter che a volte ha zoppicato. Sta giocando sempre bene e anche da affaticato perché Carlos Augusto è fuori. E infatti per me con l'Arsenal non giocherà e ci sarà Darmian".