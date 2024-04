Protagonista del podcast Taconazo, nella serata di ieri, Riccardo Trevisani si lancia in un'analisi sulla maturazione di Simone Inzaghi rispetto all'inizio della sua avventura in nerazzurro.

"Se l'allenatore non è credibile la squadra lo molla in tempo zero. Due anni fa Lautaro non sarebbe stato sostituito, oggi sì. Due anni fa l'Inter perde il derby per far contenti Sanchez e Vidal. Entrano in campo due 'semi ex giocatori' che non dovevano entrare. L'Inter esplode e il Milan vince derby e poi lo scudetto. E' un errore e dagli errori si impara. Inzaghi non lo farà mai più nella sua vita. Quest'anno a Inter-Roma, finché non ha fatto gol, Inzaghi non ha fatto cambi. Le riserve di solito sono peggio dei titolari, per cui la squadra peggiora. L'Inter ha dominato, la Roma non ha superato la metà campo. Segna Thuram e poi si passa al piano dei cambi. Ma dopo".

