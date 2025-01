Quale sarà il destino dei rumors su Gigio Donnarumma nel mirino dell'Inter? Interrogati per Sport Mediaset in merito alla clamorosa indiscrezione di mercato nata nei giorni scorsi, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari sono concordi nel dire che di questa storia se ne parlerà ancora a lungo: "Le voci sono destinate a continuare, perché all'Inter interessa e a lui interessa tornare in Italia", sostiene Trevisani.

Gli fa eco Callegari che aggiunge: "Gli serviranno anche per mettere pressione sul Paris Saint-Germain". Nei giorni scorsi, Donnarumma si è esposto in merito esprimendo la sua volontà di rimanere al Paris Saint-Germain: "Di voci ce ne sono tante e si parla tanto del mio futuro, ma la mia priorità è quella di rimanere qui, perché sto bene", aveva dichiarato il portiere della Nazionale, che però ancora fatica a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto con il suo attuale club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!