Netto il giudizio di Matteo Trefoloni, responsabile tecnico dell'AIA, a proposito del contatto Yann Bisseck-Kevin Strootman che ha preceduto la rete dell'Inter di Marko Arnautovic nel match contro il Genoa. Trefoloni, intervenuto durante 'Open VAR' su DAZN, parla chiaramente di decisione errata da parte dell'arbitro Daniele Doveri: "In quell’azione la spinta di Bisseck su Strootman era fallo. Sui contatti sulla parte alta del corpo conta l’intensità, qui probabilmente, in una decisione presa nel giro di pochi secondi, Doveri ha valutato in modo sbagliato. La valutazione che abbiamo fatto è che bisognava intervenire".

