Nel corso dell'intervista rilasciata a Betsson.Sport, brand del quale è testimonial, Francesco Totti parla anche di Davide Frattesi e dell'eventualità di vederlo magari un giorno tornare a indossare la maglia della Roma: "Parliamo di uno dei giovani più forti che c'è in circolazione nel suo ruolo, che esce dal settore giovanile della Roma ed è tifoso della Roma", debutta l'ex capitano giallorosso.

Che poi manda un messaggio chiaro alla sua ex squadra: "Spero che la Roma possa fare un grande investimento, perché riportarlo a casa sarebbe un sogno sia per lui che per tutti i tifosi della Roma. Lo vedi ogni volta che entra fare il suo con la voglia e la testa, è un professionista serio".

